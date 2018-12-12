«المستقبل» يتفوق على «ترانسكو» في دوري المؤسسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق جولد وكلاء لاعبين، على فريق مؤسسة الإمارات، وتغلب فريق أكاديمية المستقبل على فريق ترانسكو، في مسابقة دوري المؤسسات الحكومية، أقيمت المباريات على استاد سلطان بن زايد الفرعي بمقر اتحاد المؤسسات في العاصمة أبوظبي.

وتفوق فريق المستقبل على فريق ترانسكو بثلاثية مقابل هدف، محققاً فوزه الثالث في البطولة، أحرز أهداف المستقبل تاكوي بيرتيراند هدفين، وبدر سالم هدفاً، بينما سجل هدف ترانسكو اللاعب علي إبراهيم. أدار المباراة، يوسف الجسمي، بمساعدة عثمان المازمي، وعلي العجمي.

وفي المباراة الثانية حقق فريق جولد لاعبين فوزه الثالث في المسابقة على حساب فريق مؤسسة الإمارات للتنمية بهدفين مقابل هدف، سجل لوكلاء اللاعبين أمادو ديادي، وبرندس أوسي، بينما أحرز هدف الإمارات أحمد مصطفى خفاجة. أدار اللقاء الحكم عبدالله راشد بمساعدة جاسم العجمي، ووليد القرمطي.