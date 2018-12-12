نخبة متسابقي العالم في «مراس ألترا ماراثون المرموم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتضنت منطقة محمية المرموم الصحراوية، أمس، منافسات سباق «مِراس ألترا ماراثون المرموم 2018»، الذي يعد أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويمتد لمسافة 270 كلم لمدة 5 أيام متواصلة في تحدّ فريد من نوعه، يجمع نخبة المتسابقين من مختلف دول العالم حتى 15 ديسمبر الجاري، ويقام الماراثون تحت مظلة مجلس دبي الرياضي بدعم من بلدية دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وشهد انطلاق السباق، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق وممثلو وسائل الإعلام.

وجاءت الانطلاقة لفئة 270 كلم، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين من أصحاب الإنجازات العالمية وبحضور لافت لمتسابقين عرب وإماراتيين، حيث يشارك الإماراتيان أحمد الكثيري وعلي المهيري، ومن المغرب رشيد المرابطي وعزيزة راجي ومن الأردن سلامة الأقرع، مع مشاركة من النيوزلندي إيان مورجان والروسي رينات موستفان والمالاوي إدسون كوموابا والفرنسي ميرلي روبرت والأوكراني إيفجيني جليفا والأمريكية ماجدلينا بوليت والتركية سيدا نور سيلك.

ويقام سباق القدرة بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل من 36 دولة، وذلك مع مشاركة العدد الأكبر في سباقي مسافة 50 كلم المخصصة ليوم واحد، وسباق 100 كلم الذي سيقام لمدة يومين، على أن يتواجد نخبة المتسابقين العالميين في سباق فئة 270 كلم، الأكثر صعوبة من أجل محاولة دخول سجلات الأرقام القياسية.

وقام سعيد حارب، بتفقد التحضيرات الخاصة بالسباق والتقاء المتسابقين المشاركين والترحيب بهم على أرض دولة الإمارات، وقال: «يمثل هذا السباق حدثاً فريداً على صعيد المدة الزمنية والمسافة المقطوعة بوصفها الأطول على مستوى العالم في السباقات الصحراوية، لكن ما يميزه أنه نجح في التأكيد على مكانة دبي على صعيد التنوع في الأحداث الرياضية التي تنظمها على مدار العام، وإبراز وجهات سياحية جديدة يمكن للمقيمين والزوار الاستفادة منها على مدار العام من خلال ممارسة الرياضة».

وبرز على خط الانطلاق الرائد أحمد الكثيري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي يشارك في التحدي، وقال: «إقامة هذا الحدث مفاجأة سارة لنا، كونه يختصر المسافات للرياضيين الإماراتيين، ويقدم لهم الفرصة للتنافس مع أبطال عالميين، كنت أنوي المشاركة في الماراثون الصحراوي في المغرب، لكن حينما علمت عن إقامة هذا السباق، توجّهت مباشرة للتواجد فيه، كونه يختصر مسافة سفر وتكلفة إضافية، إلى جانب الدور الذي قام به مجلس دبي الرياضي ويشكر عليه من خلال إتاحة الفرصة لنا للتسجيل والمشاركة دون تحمل أي رسوم».