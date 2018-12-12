شكرا لقرائتكم خبر عن المربع الذهبي يداعب خيال الترجي بقيادة الشعباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل أسابيع قليلة، أبهر الترجي التونسي عشاقه ومتابعي كرة القدم في القارة الإفريقية من خلال الفوز عن جدارة بلقب دوري أبطال إفريقيا بالتغلب على الأهلي المصري في الدور النهائي.

والآن، يحمل الترجي على عاتقه مهمة الدفاع عن سمعة كرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية من خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم في أبوظبي.

ويخوض الترجي البطولة بأعباء ثقيلة بعد خروج المنتخبات الإفريقية الخمسة (تونس ومصر والمغرب والسنغال ونيجيريا) صفر اليدين من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت أمس الأول إلى أبوظبي ووجدت استقبالاً مميزاً من أنصار النادي وينتظر الترجي الفائز من مباراة نادي العين وويلنجتون بطل أوقيانوسيا، وستقام المباراة السبت المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد.

ويحتاج الترجي حالياً إلى تغيير صورة الكرة الإفريقية على الساحة العالمية من خلال جولة جديدة من المشاركات العربية والإفريقية في مونديال الأندية.

وقبل شهور قليلة، ربما لم يكن كثيرون يحلمون بأن يكون فريق «الدم والذهب» ضمن قافلة المشاركين في مونديال الأندية بأبوظبي خلال هذه النسخة نظراً للمستوى القوي الذي ظهر به أكثر من فريق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للدرجة التي أثارت دهشة الكثيرين مع وصول فريقي الترجي والأهلي إلى النهائي، وكان الفريقان خاضا دور المجموعات ضمن مجموعة واحدة ولكن أياً منهما لم يحظ بترشيحات قوية لبلوغ النهائي، ورغم هذا، قدم الفريقان مسيرة ناجحة في البطولة حتى تصدرا المشهد في نهائي دوري الأبطال الذي شهد فوز كل منهما على ملعبه ليتغلب الأهلي على الترجي 3 - 1 قبل أن يرد فريق «أبناء باب سويقة» بقوة على الأهلي في مباراة الإياب بالفوز 3 - صفر ليعبر إلى منصة التتويج عن جدارة وينتزع بطاقة التأهل لمونديال الأندية.

يخوض الترجي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه حيث شهدت نسخة 2011 مشاركته الأولى في البطولة لكن الحظ لم يحالفه حيث احتل المركز السادس بالهزيمة أمام السد القطري 1 - 2 في الدور الثاني للبطولة ثم أمام مونتيري المكسيكي 2 - 3 في مباراة تحديد المركز السادس.

ولكن الترجي يملك هذه المرة أسلحة عديدة قد تساعده على تحقيق نتيجة أفضل في مقدمتها ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه وطاقمه التدريبي بقيادة المدرب الوطني معين الشعباني بعد الفوز باللقب الإفريقي.

ويستهل الترجي مشاركته في البطولة من الدور الثاني بلقاء الفائز من مباراة الدور الأول بين العين الإماراتي مضيف البطولة وفريق ويلنجتون النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسية، ورغم صعوبة المواجهة مع العين حال تأهله للدور الثاني على حساب ممثل الأوقيانوسية، أكد الطاقم التدريبي لفريق الترجي أنه لا يخشى مواجهة العين الذي يعتبر الأقرب للتأهل على حساب ويلنجتون.

ويخوض الترجي مونديال الأندية بصفوف شبه مكتملة وعامرة بالعديد من النجوم في مراكز عدة مثل المهاجم طه ياسين الخنيسي وحارس المرمى معز بن شريفية والمدافع خليل شمام ولاعبي الوسط فرانك كوم وفوسيني كوليبالي والمهاجم المتألق هيثم الجويني.