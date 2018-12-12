الحمادي يتوج بذهبية بطولة عام زايد لرماية الأطباق «التراب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج نجم المنتخب الوطني الصاعد أحمد يحيى الحمادي، بذهبية بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» والتي شهدها اليوم قبل الأخير من منافسات بطولة عام زايد للرجال، والتي استحدثها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم هذا الموسم لتعزيز خطة نشاط رماية الأطباق.

وأهدى فريق فزاع الذي احتكر المراكز الثلاثة الأولى الإنجاز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموه المستمر واللا محدود للفريق، مما أسهم في الارتقاء بالمستويين الفردي والجماعي.

وجاء فوز الحمادي مستحقاً وباقتدار، إذ انفرد بالنهائيات وبفارق 9 نقاط؛ حيث جمع 42 طبقاً لينال الميدالية الذهبية وجائزتها المالية، بينما حل زميله عبدالله بوهليبة في المركز الثاني برصيد 33 طبقاً، ونال الميدالية الفضية وجائزتها المالية، واحتل الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 27 طبقاً، ثم وليد العرياني رابعاً برصيد 23 طبقاً ثم حمد بن مجرن برصيد 23 طبقاً ثم خالد بوهليبة «مفاجأة البطولة» الذي يشارك للمرة الأولى برصيد 14 طبقاً.

وسجلت البطولة نجاحاً لافتاً بكل المقاييس، وبرغم الأرقام المتواضعة في الأدوار التمهيدية، إلا أن النهائي جاء مثيراً وعكس صورة قوية لما يمكن أن يحققه أي رام إذا التزم بالتدريب وكان شعاره الإصرار على تحقيق هدفه.

وعقب المنافسات قام اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، يرافقه عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد، وسعيد القاسمي وصلاح خادم عضوا مجلس الإدارة، وحسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، بتتويج الفائزين.

وأعرب اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات، ليس على صعيد رماية الأطباق فحسب، بل وعلى صعيد البندقية الهوائية والمسدس.

وأثنى اللواء الهاملي على فكرة دمج بطولة عام زايد مع بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، وقال: إن دمجهما حقق التكامل في التنظيم وعكس الحضور الكبير من 23 دولة، صورة حضارية ورياضية طيبة عن دولة الإمارات، مؤكداً أن هناك جملة من البطولات ضمن خطة الاتحاد في الموسم المقبل.

وهنّأ اللواء الهاملي اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات على النجاحات التي تواصلت للعام الثاني للبطولة، كما هنّأ الفائزين في البطولتين، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في المرات القادمة، وحيّا جهود اللجنة المنظمة في البطولتين وحكامنا من الجنسين الذين شاركوا في إدارتهما وبنجاح.

وقال البطل أحمد الحمادي: إن سعادته لا توصف وفوزه ببطولة عام زايد هو أكبر هدية له في احتفالات الدولة باليوم الوطني ال47، موجهاً الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعمه الكبير لفريق فزاع للرماية، وإلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية الذي يشجعه باستمرار.