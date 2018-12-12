ريال مدريد.. عملاق أوروبا الذي لا يقبل سوى الرقم 1



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعرف الجميع نادي ريال مدريد عملاق إسبانيا وبطل أوروبا القياسي، تم تأسيس الفريق عام 1902 في مدريد العاصمة الرسمية لإسبانيا، ويحظى الفريق بشعبية كبيرة على مستوى العالم مقارنة مع غيره من الفرق الرياضيّة ويرتدي الفريق الملكي الإسباني اللون الأبيض كزي رسمي للفريق منذ تأسيسه، وتم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2000م كنادي القرن.

يمتاز ريال مدريد بقوته الرياضيّة والتجاريّة ففي موسم 2013-2014 حقق عوائد وصلت لأكثر من 500 مليون يورو ولم يهبط ريال مدريد إلى جانب غريمه التقليدي النادي الكتالوني نادي برشلونة ونادي إقليم الباسك نادي أتليتك بلباو أبداً.

يعود تاريخ ريال مدريد إلى عام 1897عندما تم تأسيس نادٍ باسم «سكاي فوتبول» على يد بعض من طلاب الجامعات في ذلك الوقت، وفي عام 1900 انقسم النادي إلى ناديين آخرين وكان اسمه في ذلك الوقت نادي مدريد لكرة القدم ولم يتم اعتبار ريال مدريد كنادٍ رسمي في إسبانيا حتى عام 1902 وذلك عندما تم انتخاب خوان بادروس كأول رئيس لريال مدريد في تاريخه الكروي، وحصل نادي مدريد على أول ألقابه عام 1905 عندما تغلب على أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا ليفتتح سجلاً طويلاً وعظيماً من البطولات التي لم تتوقف عن خزائن هذا النادي العريق حتى هذه اللحظة. شارك الريال في 1909 في تأسيس اتحاد الكرة الإسباني، وقد أصبح اسمه نادي ريال مدريد بعدما منحه الملك الفونسو الثالث عشر هذا اللقب، وكلمة ريال تعني الملكي لهذا يحلو لمشجعيه ومحبيه مناداة ناديهم المفضل بالنادي الملكي.

بدأ العصر الذهبي للريال عندما تولى سانتياجو برنابيو أحد أساطير النادي الملكي عام 1943 رئاسته وسمي الملعب الرسمي لريال مدريد تيمناً به وبدأت معه السيطرة المحلية والأوروبية على مختلف الألقاب لتصدح هذه الألقاب والبطولات باسم الريال فقط، فقد قام سانتياجو برنابيو بجلب الكثير من اللاعبين الأساطير ليدعم صفوف النادي ويعلن سيطرته على أوروبا بتحقيقه ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في أعوام 1955-1956 و1956-1957 و1957-1958 و1958-1959 و1959-1960 و1965-1966، وذلك بمساعدة أساطيره الخالدة خينتو، وألفريدو دي ستيفانو.

توفي سانتياجو برنابيو عام 1978 بعد سجل رائع من الألقاب والبطولات تمثلت ب6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و16 لقباً في الدوري الإسباني و6 ألقاب في كأس الملك الإسباني ليصبح بذلك أفضل رئيس في تاريخ الأندية كلها وليس ريال مدريد فحسب، وقام النادي بتخليد ذكرى سانتياجو برنابيو عندما قام بتأسيس كأس السانتياجو برنابيو عام 1979 لتبقى ذكراه قائمة حتى اليوم.

تميز ريال مدريد بظهوره بقوة كبيرة على الساحة الأوروبيّة والإسبانيّة فيما يتعلق بكرة القدم وحصل ذلك في القرن العشرين، وعُرف الفريق بمنافسته القوية والطويلة مع كل من نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد وأُطلق على المنافسة الأولى لقب الكلاسيكو والثانية لقب ديربي مدريد. يلعب الريال كافة المباريات الخاصة به في ملعب سانتياجو برنابيو الموجود في العاصمة الإسبانيّة مدريد ويُعدّ من الأندية المختلفة عن غيره لأنّه ملك لأعضاء النادي الذين ينظّمون جميع الأمور المتعلقة بناديهم من خلال تعيين رئيس ينوب عنهم في هذه الأمور وتُقدر سعة ملعب البرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد ب 81 ألف متفرج.

تزخر خزائن النادي الملكي بجميع أنواع الألقاب والبطولات، ولهذا النادي تاريخ عريق لا يمكن لنادٍ آخر أن يصنع مثله إلا بحدوث معجزة أخرى تضاهي معجزة الريال في مختلف البطولات، فالريال يملك أرقاماً قياسيّة وأسطوريّة في مختلف البطولات التي شارك فيها، فهو يملك الرقم القياسي بعدد البطولات التي فاز بها في دوري أبطال أوروبا ب 12 لقباً كان آخرها عام 2017، وهو النادي الوحيد الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين تحت المسمى الجديد له وذلك أعوام 2016 و2017، كما أنّه يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الإسباني ب 33 لقباً كان آخرها عام 2017.

ألقاب الريال محلياً وقارياً وعالمياً:

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19 لقباً في كأس الملك الإسباني.

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لقبان اثنان في كأس العالم للأندية.

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3 ألقاب في كأس الإنتركونتيننتال.

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ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

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لقبان اثنان في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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9 ألقاب في كأس السوبر الإسبانية.

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لقب واحد في الكأس الدوري.

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لقبان اثنان في كأس العالم المصغر.

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لقبان اثنان في الكأس اللاتينية. 18

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لقب في الكأس الإقليمية.

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5 ألقاب في كأس مانكومونادو.