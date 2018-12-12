فوز الإمارات والحبتور في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس



انطلقت بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو أمس الأول بملعب زايد الرئيسي بنادي غنتوت، والتي ينظمها نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات»، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت مباراتا الافتتاح في قمة الإثارة، وشهدتا فوز فريق الحبتور بالهدف الذهبي في المباراة الأولى بعد أن تعادلا في الوقت الرسمي للمباراة التي أقيمت من خمسة أشواط بنتيجة 8/8، بالرغم من تقدم ديزرت بالم في الشوط الأول2-1، إلا أن الحبتور أدرك التعادل وتقدم بقيادة نجمه حبتور الحبتور الذي استطاع التفوق بقيادة نجم الفريق الأرجنتيني ماركوس أرايا الذي سجل 6 أهداف من بينها الهدف الذهبي في شوط فك الارتباط السادس ليتصدر قائمة الهدافين، كما سجل جستو كوتينو هدفين، أما فريق ديزرت بالم الذي خسر اللقاء بالهدف الذهبي فقد لعب بقيادة نجمه راشد البواردي المصنف الأول في بولو الإمارات والذي سجل هدفاً في الشوط الخامس كما سجل له راميرو 3 أهداف، وسجل هدفين كل من ماكسي وخوان بيدرو وراشد البواردي سجل هدفاً.

وحقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزاً صعباً على فريق غنتوت بنتيجة 8-7، وبالرغم من تقدم فريق الإمارات في بداية الشوط الثاني 3-0، إلا أن غنتوت استطاع العودة بالتعادل 3/3، لكن رغبة فريق الإمارات كانت أكبر وتقدم 6-5، وانتهت المباراة بفوز الإمارات 8-7، وقد سجل للإمارات فيد بوتوبسكي 5 أهداف وتومي 3 أهداف، فيما سجل لغنتوت الأرجنتيني المحترف مارتين دونوفوان 6 أهداف ليلحق بقائمة الهدافين بجانب ماركوس «الحبتور» وسجل لغنتوت أيضاً كيسار كرسيبو هدفاً.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من البطولة اليوم بالملعب رقم 2 بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريقي أبوظبي حامل اللقب في أول ظهور له عندما يواجه فريق ديزرت بالم الذي يسعى للتعويض بعد خسارته في الافتتاح ليبقى في المنافسة.