زوران.. قصة نجاح ب 50 انتصاراً و200 هدف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

يحلم الكرواتي زوران، المدير الفني لفريق العين في دخول التاريخ من الباب الواسع مع الزعيم، حين يتولى الإشراف على قيادة الفريق في لقاء اليوم أمام ويلنغتون النيوزيلندي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

كتب المدرب الكرواتي الذي تولى المهمة كبديل لمواطنه زلاتكو داليتش، قصة نجاح وإبداع مع الفريق «البنفسجي»، ليكون المدرب الأفضل في تاريخ النادي على مستوى الأرقام والإنجازات.

كان العين قد تعاقد مع المدرب الكرواتي في الأول من فبراير/ شباط 2017، وقاد العين للمرة الأولى في الثالث من فبراير وتغلب على النصر 3-صفر.

ثنائية تاريخية، غير مسبوقة حصدها الفريق العيناوي مع المدرب الكرواتي الذي نسج خيوطا من الإبداع الفني، ولقن الخصوم دروسا في المكر الكروي والدهاء التكتيكي، حين استخدم أسلوب الدهاء في التعامل مع مجريات المباريات التي خاضها، حتى وصل بالفريق إلى الحلم المنشود بنيل لقبي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لتكون «الدوبليه» الأولى في تاريخ النادي العريق.

لم يعرف زوران يوما سوى بدماثة الأخلاق، والابتسامة التي تعلو وجهه، سواء عندما يفوز أو حتى عندما يسقط الفريق ويمنى بالخسارة المؤلمة، دون أن يخرج عن النص غاضبا، وإن كان يسجل للمدرب الجرأة في بوح ما قد يتحفظ البعض عليه، أو ما قد يقوله البعض الآخر سرا!.

منذ بداية الرحلة في دار الزين، وضع الألقاب هدفا نصب عينيه، وهو من قال يوما: حضرت إلى ناد عريق وكبير، لا يعرف إلا لغة الفوز ويبحث دائما عن الألقاب.

لم يدخل المدرب التغيير الكبير، ولم ينسف ما صنعه مواطنه زلاتكو الذي تحول بعد الخروج من البيت العيناوي إلى مدرب عالمي حين قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا.

زوران، أجاد في صنع توليفة فنية، أكثر انسجاما وأكثر تميزا وإبداعا فكريا كرويا، وساهمت خيارات النادي بانتقاء اللاعبين الأجانب في صنع التوليفة التي كان يحلم بها كل مدرب، حتى تحول الفريق خلال عام 2018، إلى فريق «الأحلام» الذي يطرب ويمتع ويبدع ويسجل وينال الألقاب.

«الثنائية» ساعدت المدرب على كتابة اسمه في تاريخ النادي، حيث قاد الزعيم إلى «الإنجاز» الذي فشل الكثير من المدربين الكبار أو حتى «المغمورين» منهم الذين ابتسمت لهم الأقدار يوما بتولي قيادة الفريق «البنفسجي» من تحقيق تلك الثنائية التي سيبقى اسم زوران محفورا عليها كأول من حققها مع النادي طوال مسيرة عمرها 50 عاما.

زوران المدرب رقم 46 في تاريخ نادي العين، سيقف اليوم على مشارف التاريخ، عندما يقود الفريق في أول مباراة على المسرح العالمي، وهو يلاقي الفريق النيوزيلندي بحثا عن إنجاز لتجاوز الدور الأول وحجز مكان في الدور التالي، ليواصل رحلة يتطلع أن تكون أكثر بريقا ونجاحا من كل المشاركات السابقة التي سجلتها فرق الدولة عند استضافة هذا الحدث.

ولا شك أن إنجاز الجزيرة في الموسم الماضي مع المدرب الهولندي تين كات والوصول ب«فخر العاصمة» إلى المركز الرابع فتح أبواب التفاؤل بنسبة أعلى حتى بات الوصول إلى منصة التتويج ونيل البرونزية هو أقل ما تأمل به جماهير النادي الكبير.



البطولة السابعة

سيكون وجود العين في مونديال الأندية، المسابقة السابعة التي يتولى فيها زوران قيادة العين، حيث تولى قيادة الفريق في بطولات: دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي، إلى جانب بطولة دوري أبطال آسيا، وبطولة زايد للأندية العربية، لتكون كأس العالم للأندية هي سابع البطولات التي يقود بها المدرب الكرواتي الفريق البنفسجي.



أرقام لا تكذب

لا يختلف اثنان على قيمة المدرب الكرواتي الذي وصل مع الفريق إلى 84 مباراة في مختلف البطولات التي قاد فيها الزعيم خلال فترة العمل.

ونجح المدرب في الوصول إلى الانتصار رقم 50 مع الزعيم بعد الفوز في الجولة 12 من دوري الخليج العربي على حساب الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتميز العين خلال حقبة المدرب الكرواتي بالطابع الهجومي، حيث تجاوز الفريق حاجز ال200 هدف، بينما تلقى مرماه 110 أهداف، وتمكن الفريق خلال تلك الحقبة من الحفاظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.



أرقام زوران مع العين في كل البطولات:

لعب: 84 مباراة

فاز: 50 مباراة

تعادل: 17 مباراة (خسر واحدة بالترجيحية)

خسر: 17 مرة

له: 201 هدف

عليه: 110 أهداف

شباك نظيفة: 25 مرة