جوريتش: كوندي يعود لتشكيلة بني ياس أمام دبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



أكد الكرواتي كرونسلاف جوريتش المدير الفني لبني ياس أن مهاجم الفريق الإسباني بيدرو كوندي قد تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الإحماء الذي سبق مباراة النصر الأخيرة بدور الستة عشر من كأس رئيس الدولة والتي خسرها «السماوي» بهدف نظيف، مشيراً إلى أن هداف الفريق سيشارك بصورة طبيعية في مباراة دبا الفجيرة يوم غد الخميس في إطار الجولة الثالثة عشر والأخيرة من منافسات الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وكشف جوريتش أنه ينوي خوض 4 مباريات ودية بعد الفراغ من بطولة كأس الخليج العربي التي تستأنف منافساتها في ديسمبر الجاري، والتي يليها مباشرة فترة توقف طويلة حتى انطلاق منافسات الدور الثاني بعد ختام مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا، لافتاً إلى أن الفترة تعد كافية للاستعداد جيداً لمرحلة الإياب.