زوران: الابتعاد عن الضغوط طريقنا للأداء الجيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، جاهزية فريقه لضربة البداية في مونديال الأندية، مشيراً إلى أنه طالب لاعبيه بالاستمتاع بأجواء البطولة، والابتعاد عن ضغوط المنافسة.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس باستاد هزاع بن زايد: بطولة كأس العالم للأندية فرصة جيدة لنا جميعاً لتقديم صورة مشرفة لكرة الإمارات ..اللاعبون متحمسون لانطلاق هذه البطولة ومستعدون لها بصورة جيدة، ولديهم الدوافع القوية لتقديم أفضل ما عندهم، وما وصلوا إليه هو تتويج لمجهوداتهم السابقة، لذلك عليهم الاستمتاع بأجواء البطولة، لأنها الطريقة الوحيدة للأداء الجيد.

وعن تهيئة لاعبيه من الناحية النفسية بعد الخسارة من الوصل وفقدان لقب الكأس قال: أعلم أن وقع الخسارة على العين ليس سهلاً ولكن هذا حال كرة القدم وهي طبيعة عملنا وعلينا أن نطوي صفحة الخسارة ونركز على مواجهة اليوم وكلي ثقة بأننا سنقدم مباراة جيدة. وعن المنافس النيوزيلندي قال: لقد تابعنا أداءه في عدة مباريات وكذلك في آخر مباراة له في الموسم، وهو فريق قوي ولديه خط هجوم جيد بجانب التحرك عبر الأجنحة، وآمل أن نكون قد حددنا نقاط الضعف فيه بعد دراسته لاستغلالها بالصورة المثلي.

وحول ما قدمه الجزيرة في النسخة الماضية، وهل سيسبب ذلك ضغطاً على لاعبيه؟ قال زوران: الجزيرة قدم مباريات جيدة، ولكن ذلك في حكم الماضي، ونحن الآن أمام تحد جديد، وعلينا أن نؤدي ما هو مطلوب في هذه البطولة.

من جانبه ذكر مدافع العين الدولي إسماعيل أحمد أنهم يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم قادرون على تقديم مستوى رائع يشرف الكرة الإماراتية ويرضي جماهير الزعيم وقال: المدرب زوران أبعد عنا ضغوط المنافسة وطالبنا بالاستمتاع بأجواء البطولة وهو ما سنفعله بجانب اللعب بتركيز وروح عالية.

وعن مدي تأثير خسارة الوصل الأخيرة قال: الخسارة ليست نهاية المطاف وبالنسبة لنا أصبحت في حكم الماضي، وعلينا التركيز على مواجهة اليوم لتحقيق هدفنا بمواصلة المشوار حتى أبعد نقطة ممكنة.

هذا وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، وتم تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، وسيرتدي الزعيم الزي الأبيض في مباراة اليوم، بينما يخوض ويلينغتون المباراة بالزي الأسود.