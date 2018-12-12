شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعتمد عدداً من القرارات للفريق الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أمس الأول، اجتماعاً مهماً تناول الأوضاع المحيطة بالفريق الأول، وكذلك المستجدات الأخيرة ومنها حالة الفريق الأول والمستوى الذي لم يكن مرضياً للإدارة وللجمهور.
وعليه تم اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الداخلية، بدءاً من التعاقد مع المدرب تين كات، على أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة عددا من القرارات، لتجهيز الفريق للدور الثاني من بطولة الدوري، وكذلك الاستحقاقات المقبلة، للنهوض بالمستوى مجدداً والمنافسة على الألقاب.
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