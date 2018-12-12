شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الزعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي



** يبدأ اليوم الزعيم العيناوي رحلة جديدة في سبيل تمثيل كرة الإمارات، وهذه المرة يرتدي ثوب العالمية وهو يسجل حضوره الأول في مونديال الأندية، حيث يقص شريط افتتاح البطولة أمام ويلنجتون النيوزيلندي، والأمل كبير والطموح أكبر في أن يجتاز محطة البداية التي لا تخلو من صعوبة، حتى يضع قدمه على طريق المجد الجديد الذي يبدأ عملياً بملاقاة الترجي التونسي، الذي إن اجتازه بإذن الله سيتأهل لملاقاة الملكي الإسباني ريال مدريد في الدور قبل النهائي للبطولة، وهذا في حد ذاته سيكون إنجازاً، وسيكفل له ولكرة الإمارات إثبات الوجود، ببلوغ نفس السقف الذي ارتقى له شقيقه الجزراوي في بطولة العام الماضي، التي أنهاها بتحقيق المركز الرابع بعد أن خسر أمام باتشوكا المكسيكي.

** «أنت تستطيع إذا اعتقدت ذلك».. هذه المقولة يجب أن تحضر في بال كل اللاعبين حتى انتهاء المشاركة المونديالية، ومن الأهمية بمكان أن يتم استحضار كل اللحظات المشرقة في تاريخ الزعامة العيناوية، وهي كثيرة، حتى تصنع الطاقة الإيجابية المطلوبة في هذه السفارة الكروية الرفيعة لصاحب ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، ولتكن لحظة تحقيق إنجاز البطولة الآسيوية عام 2003 بالذات حاضرة في خاطر الجميع لأنها الأهم والأغلى.

** وشاءت الظروف أن تسبق المشاركة المونديالية لممثل الإمارات بعض الإحباطات بالخروج مبكراً من بطولتي كأس زايد للأندية العربية أمام وفاق سطيف الجزائري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، ومن قبلهما خسارة لقب السوبر أمام الوحدة، ولأنه «العين» الذي نعرف جيداً كيف ينتفض من إحباطاته ويحولها إلى قوة دفع هائلة، سنردد معه «رب ضارة نافعة»، وسنتطلع لرؤية عنفوان الزعيم، وفي كل الأحوال ليس مطلوباً إلا بذل كل الجهد، حتى لا تكون هناك شبهة تقصير، ويتم الوفاء بهدف التمثيل المشرف.

** أخيراً وليس آخراً.. الرهان كبير على الجمهور، ولا أعني بذلك جمهور «الأمة العيناوية» وحده، وإنما جمهور الإمارات بمختلف ألوانه وأطيافه، لأن العين لا يمثل نفسه في البطولة العالمية وإنما يمثل أندية الدولة ككل وكرة الإمارات، ودعونا نكرس هذا المفهوم من خلال روابط المشجعين والأولتراس حتى يكون بين أيدينا ائتلاف جماهيري كبير في كل المشاركات الخارجية التي يتم فيها تمثيل الدولة، ولتكن البذرة من جماهير الأندية المشاركة هذا العام في البطولة الآسيوية.. ومع خالص دعواتنا بالتوفيق للزعيم.



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