دروس تقوية للاعبي خورفكان والذيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرّر نادي خورفكان، إقامة دروس تقوية للاعبيه الطلبة بمقر النادي من الصف السادس وحتى الثاني عشر، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإيماناً بدور النادي تجاه منتسبيه في مواكبة التفوق الرياضي للنجاح الأكاديمي.

كما نظّم نادي الذيد مجموعة من دروس التقوية والحلقات التعليمية لمختلف لاعبيه في كل المراحل التعليمية، تجاوز معدل الساعات التدريسية 145 حصة دراسية مختلفة ل100 طالب، بهدف تمكين الرياضيين بالنادي من الوصول إلى أعلى الدرجات الدراسية.