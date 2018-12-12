شكرا لقرائتكم خبر عن كلّنا العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 12/12/2018

حسان العبيدلي يا (العين) كلْ نا نادي العين كلنا نعم خلف البنفسج

على ثقه يا كامل الزين انك بأذن الله بْتتوج

القلب ما يكذب ولا العين احساسهم باسمك توهج [email protected]

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