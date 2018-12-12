فوز شباب الأهلي والوحدة والظفرة في دوري السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت المرحلة السادسة من تمهيدي دوري السلة، عن فوز الظفرة على الجزيرة 76-66، والوحدة على العين 83-63، فيما واصل شباب الأهلي انتصاراته بتحقيق فوز جديد على الوصل 87-69.

وبفوز شباب الأهلي عاد إلى الصدارة برصيد 12 نقطة مع كل من النصر والشارقة بنفس الرصيد، فيما حافظ الوصل رغم خسارته على مركزه الرابع برصيد 10 نقاط، متفوقاً بنقطة على البطائح الخامس.

وتقام اليوم مباراتان ف يلتقي الظفرة مع البطائح، والعين مع الجزيرة، وتختتم المرحلة غداً بلقاءات الوصل مع الوحدة، وبني ياس مع شباب الأهلي، والشارقة مع النصر.