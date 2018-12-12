شكرا لقرائتكم خبر عن كاري لا يؤمن بالهبوط على القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الأمريكي ستيفن كاري، الذي سجل 38 نقطة، و7 متابعات، و6 تمريرات حاسمة؛ ليقود حامل اللقب «جولدن ستيت واريورز» إلى الفوز على ضيفه «مينيسوتا تيمبروولفز» (116-108) مؤخراً، عن اعتقاده بأن الصعود للقمر، والهبوط على سطحه، هو فيلم من إنتاج هوليوود.

ودار الحديث في مقابلة تلفزيونية مع كاري وزميله أندريه أوجودالا ولاعبي فرق سلة آخرين عن صناعة السينما.

شكرا لقرائتكم خبر عن كاري لا يؤمن بالهبوط على القمر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .