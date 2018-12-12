سلمان بن إبراهيم: العين يملك خبرة تنظيم هائلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة أبوظبي، لحضور افتتاح كأس العالم للأندية والمباراة الأولى التي ستجمع العين «ممثل الإمارات» وتيم ولينغتون النيوزليندي بطل أوقيانوسيا مساء غد، وكان في استقباله المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام ل.

وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ثقته بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الظروف المثالية لإنجاح منافسات البطولة وإخراجها بصورة مميزة تليق بالسمعة الكبيرة التي تتمع بها .

وقال: سبق للإمارات أن نظمت بنجاح باهر العديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية.

وأكد أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة معرباً عن ثقته بقدرة فريقي العين الإماراتي وكاشيما انتلرز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة جيدة في منافسات كأس العالم للأندية .

وأضاف: فريق العين الإماراتي يتمتع برصيد متراكم من الخبرات في البطولات الكبيرة ومجموعة متناغمة من اللاعبين أصحاب الكفاءة العالية،ونأمل أن يشكل عاملا الأرض والجمهور دافعاً قوياً له من أجل الخروج بصورة مميزة في البطولة.