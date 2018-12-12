ثلاثة لاعبين يغيبون عن «الصقور» أمام «الملك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفقد الإمارات جهود مدافعه سعد سرور، في مباراة الغد أمام الشارقة، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، للإيقاف، فيما يغيب وليد عنبر للإصابة، وهو كان خرج قبل نهاية مباراة الفجيرة متاثراً بالإصابة، إلى جانب المدافع أحمد مال الله، فيما لم تتضح الرؤية بخصوص مشاركة الأسترالي أبيني.