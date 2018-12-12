كاشيما أنتلرز.. رقة الأيل وشجاعته مع «الحديد والصلب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قبل 71 عاماً تأسس نادي كاشيما أنتلرز الياباني في أوساكا، تحت مسمى سوميتومو ميتالز أف سي على اسم، تحمل معظم أسهمه شركة سوميتومو ميتال وبعدها انتقل إلى مدينة كاشيما في إقليم إيباركي، وتحوّل اسمه إلى كاشيما أنتلرز بعد دخوله عصر الاحتراف.

كاشيما يعني باللغة اليابانية «جزيرة الأيل» و«أنتلرز» هي قرون الأيل التي تتشابك في القتال، وتتطلع شركتا الحديد والصلب المالكة لأسهمه (سوميتومو ميتال ونيبون ستيل) إلى أن يكون الفريق صلباً في المواجهات الكبيرة، خصوصاً على الساحة العالمية ليعكس قوة الدوري الياباني، وهو بالفعل أكثر الأندية نجاحاً منذ تدشين دوري المحترفين في اليابان عام1993.

في 2016 أصبح كاشيما أول ناد آسيوي يصل نهائي المونديال، عقب الفوز على فريق أتلتيكو ناسيونال بطل أمريكا الجنوبية 3- صفر، وفي النهائي تعادل مع ريال مدريد 2-2 قبل أن يخسر 2-4 في الأشواط الإضافية.

فاز كاشيما ب 8 ألقاب محلية قياسية و6 مرات بكأس اليابان و5 مرات بكأس الإمبراطور، ناهيك عن إحرازه لقب دوري أبطال آسيا بعد حصد اللقب المحلي. يحمل شعار النادي رسم الأيل وهو في الوقت ذاته صورة شوكة وردة «الروز» الزهرة الرسمية في إيباراكي عاصمة الولاية التي تربي حيوانات الأيل منذ 1300 عام، لأن الثقافة اليابانية تعتبر الأيل سفيراً روحياً، وهو معروف برقته وشجاعته عندما تتلاقى القرون في النزالات.

يفتخر نادي كاشيما بلعب النجم البرازيلي السابق ليوناردو فيه بين عامي 1994-1996، وفي عام 2000 أصبح كاشيما أول ناد يحقق الثلاثية (الدوري والكأس وكأس الإمبراطور) وفي 2008 أصبح أول ناد ياباني يدافع عن لقبه مرتين، وفي 2009 أصبح أول ناد يحصد اللقب 3 مرات على التوالي.

ويعشق اليابانيون عموماً السامبا البرازيلية، وقد قاد زيكو منتخب اليابان في فترة إعداده سابقاً، ونجم عن هذا الحب للاعبي البرازيل أنه لم يلعب في كاشيما سوى 3 أجانب غير برازيليين، ويضم الفريق الحالي 3 برازيليين يقودون موسيقى الفريق هم: ليو سيلفا، لياندرو وسيرجينيو.

فيفرسون لياندرو أولفييرا مورا (25 عاما) الشهير بلياندرو مهاجم وسط، من مواليد برازيليا في البرازيل ويحمل الرقم 11 وسبق له أن لعب في جاما وجريميو وبالميراس وسانتوس وكورتيبا بعقد إعارة قبل أن يستعيره كاشيما في 2017.

سيرجينيو (23 عاماً) من مواليد مونتي أبرازفيل في البرازيل، وهو أيضاً مهاجم وسط ويحمل الرقم 18 وسبق أن لعب في سانتوس وجرب حظه في إعارات بفرق فيتوريا وسانتو أندريه وأمريكا مينيرو قبل أن ينتقل للعب في كاشيما في 2018.

مجموع السكان في كاشيما 60 ألف نسمة،، ويلعب الفريق في معقله ستاد كاشيما، أحد الملاعب التي استضافت مونديال 2002، ويتسع ل 40 ألف متفرج. يرفع النادي شعارات تحفيزية للاعبيه في كل عام منذ 1998 وكان أول شعاراته «التحدي» أما الأخير ف «حلم الكرة».