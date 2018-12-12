شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتعاقد مع الكرواتي بريدراغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي العربي مع المدرب الكرواتي بريدراغ ستيلينوفيتش حتى نهاية الموسم، وسيقود الفريق الأول اعتباراً من مباراة حتا في الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى، وكان العربي أعفى مدربه العراقي جمال حمزة، وعين مكانه التونسي نور الدين العبيدي غير أن الأخير اعتذر عن عدم الاستمرار؛ بسبب ظروف خاصة تفرض وجوده بتونس.
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