شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بعد إقصاء الإسماعيلي.. تعرف على الـ 8 فرق المتأهلة لربع نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع فريق الإسماعيلي البطولة العربية بعد الخسارة من الرجاء المغربي بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد محمد الخامس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر بالبطولة. سدد ركلات جزاء الرجاء.. عبد الإله الحافيظى "الحارس يتصدى لها" - بدر بانون "يسجل" - سفيان رحيمي "يسجل" - عبد الرحمن الشاكر "يسجل" - زكرياء حدراف "يسجل". وسدد ركلات جزاء الإسماعيليى.. حسني عبد ربه "الحارس يتصدي لها" - طارق طه "الحارس يتصدى لها" - عمر الوحش "يسجل" - باهر المحمدى "يسجل". وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت فى أكتوبر الماضى على استاد الإسماعيلية انتهت بالتعادل السلبى، أيضًا، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء مباشرة، لتحديد المتأهل لدور الثمانية من البطولة. وجاءت الفرق الـ8 المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية كالتالي.. المريخ السوداني - مولودية الجزائر - الأهلي السعودي - النجم الساحلي - الهلال السعودي - الوصل الامارات - الاتحاد السكندري - الرجاء المغربي. ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي البطولة العربية يوم 17 من الشهر الجاري بمدينة الرياض في السعودية.

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