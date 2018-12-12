شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: نساند نادى المنصورة لتحقيق حلم الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى برئاسة المهندس حاتم المير رئيس النادى استمع خلاله لعرض عن المشكلات التي يعانى منها النادى وفى مقدمتها الأزمة المالية الراهنة.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لنادي المنصورة حتى يحقق حلم أبناء الدقهلية بالعودة إلى دورى الأضواء، مشيرا إلى اتفاقه مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بدعم النادي بمبلغ 500 ألف جنيه.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية على التزام الغرفة بما تم الإتفاق عليه مع الدكتور شاروبيم من دعم، وقام بتسليم الشيك إلى رئيس النادى الذى قدم الشكر للمهندس أحمد رعب ومجلس إدارة الغرفة التجارية.

كما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة بحث كيفية تنمية موارد نادي المنصورة للتغلب على المشكلات المالية التي تواجه النادى.

وقال شاروبيم علينا أن نبحث عن طريقة لتوفير موارد ثابتة للنادي وطالب شاروبيم مجلس إدارة النادي بوضع خطة دائمة لضمان استمرارية هذه الموارد.

وشدد شاروبيم على أهمية المشاركة المجتمعية لصالح النادي حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاعبين والعاملين به.

وأكد محافظ الدقهلية على الاستغلال الأمثل لأصول النادي بما يحقق عوائد مستديمة تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية.

واقترح شاروبيم بمنح العضوية الشرفية لعدد من رجال الأعمال وتكون البداية مائة رجل أعمال يدفع كل منهم 50 ألف جنيه كمساهمة في دعم النادي وهذا يحقق 5 ملايين جنيه ويمكن بهذا المبلغ حل الأزمة المالية.

وقال شاروبيم اعتقد ان رجال الأعمال في الدقهلية بحسهم الوطني العالي وانتمائهم الشديد لبلدهم قادرين على انتشال النادي من أزمته المالية.