شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح صالة الجمباز الجمعة بحضور وزير الرياضة وأعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، افتتاح صالة الجمباز الجديدة التى تم إنشائها مؤخرا يوم الجمعة المقبل فى حفل ضخم داخل مقر النادى . ووجه مجلس الزمالك الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور الاحتفالية بالإضافة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب . ويقام الحفل فى تمام الساعة الخامسة عصر الجمعة المقبل بمقر نادى الزمالك وسيشهد حضور العديد من رموز النادى بناءا على دعوة مجلس الإدارة الأبيض .

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