شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يشاركون ببطولة المجر الدولية للطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب تنس الطاولة بمنافسات بطولة المجر الدولية التى تقام فى الفترة من 15 إلى 20 يناير المقبل . ويشارك فى البطولة 6 لاعبين مقسمين إلى 3 اولاد و 3 بنات ، وهم كلا من عمر عصر، و خالد عصر ، و يوسف عبد العزيز ، و دينا مشرف ، و يسرا اشرف حلمي ، و سارة ابراهيم ابو ستة يذكر أن اتحاد الطاولة اعتذر عن المشاركة ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت باستراليا فى ظل قلة الموارد المالية بالاتحاد

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