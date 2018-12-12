شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي لبرج العرب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك، إخطارا رسميا بنقل مباراة الفريق الكروي أمام القطن التشادي المقرر لها يوم السبت المقبل فى إفتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة. وقرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل طرح تذاكر المباراة التى كان مقررا طرحها اليوم الأربعاء الى غدا الخميس لطباعة تذاكر جديدة تتضمن إقامة اللقاء بملعب برج العرب وليس بتروسبورت.

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي لبرج العرب رسميا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .