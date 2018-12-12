شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: سيرك الدراويش محتاج تدعيم بثلاث صفقات سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن صالح مدرب منتخب مصر الأسبق، إنه لم يكن متفائلا بوصول الإسماعيلى لركلات الترجيح أمام الرجاء المغربي فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

كان فريق الرجاء المغربي تأهل لدور الـ8 بالبطولة العربية، بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي بالوقت الأصلي من المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد محمد الخامس في إطار إياب دور الستة عشرة للبطولة.

وكتتب صالح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" لم اكن متفائلا بتأهل الاسماعيلي.. حتي بعد ان وصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه ..الحارس فوزي بدون اعداد نفسي ومن الدار للنار.. أشركوه بعد هروب الحضري ولكنه زاد عن مرماه ببساله وتصدي لضربة جزاء لم يوفق حسني في استثمارها..سيرك الدراويش محتاج تدعيم بثلاث صفقات سوبر عمود فقري عالاقل حتي يعود".