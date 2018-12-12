ماني يرفض هدية محمد صلاح ويهدر الهدف الثاني لليفربول

عمرو ابوبكر
أهدر ليفربول فرصة الهدف الثاني في شباك منافسه نابولي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد آنفيلد، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
مرر محمد صلاح كرة سحرية لرفيقه في الفريق ساديو ماني، في الدقيقة 86 من عمر المباراة، لينفرد بحارس المرمى، ولكن ماني رفض الهدية وسددها بطريقة غريبة خارج المرمى.
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