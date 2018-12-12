محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو

عمرو ابوبكر

انتهت أحداث مباراة ليفربول ونابولي، بفوز الريدز بهدف نظيف وتأهله الى دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. سجّل النجم الدولي محمد صلاح هدف المباراة الوحيد عن طريق مراوغة رائعة من بين لاعب فريق نابولي، ويسددها بقوة في شباك حارس مرمى الفريق الإيطالي. وبهذا الفوز يتأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وفي انتظار القرعة لحسم الفريق الذي يُواجهة.

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