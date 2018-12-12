فييرا يرحل عن تدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: صرح مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي، أن البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للنادي الإسماعيلي تقدم باستقالته من تدريب الفريق. وودع الإسماعيلي منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16 على يد الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية. وأشار مصدر بالنادي الإسماعيلي لـ"الخليج 365" "فييرا تقدم بإستقالته من تدريب الإسماعيلي لأسباب خاصة". ويعاني الإسماعيلي مؤخرا من نتائج سلبية في الدوري، ويستعد لبداية مشواره في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني.

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