دوري الأبطال.. تأهل مثير لتوتنهام بصحبة برشلونة.. وسان جيرمان يبدع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اقتنص فريق توتنهام الإنجليزي بطاقة التأهل الثانية لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الصعب مع مضيفه برشلونة الإسباني 1 / 1 في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه إيندهوفن الهولندي 1 /1.

وضمن برشلونة التأهل لدور الستة عشر قبل عدة جولات قبل أن يلحق به توتنهام للدور التالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وجاء توتنهام في المركز الثاني بثمان نقاط.

وحل إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام، بعد أن تساوى الفريقان في مجموع المواجهات المباشرة حيث كل منهما الفوز 2 /1 في مواجهتيهما.

وانتقل إنتر ميلان بذلك إلى بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تذيل فيه إيندهوفن ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وعلى ملعب ريد ستار ستاديوم اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ريد ستار 4 / 1 .

وسجل أهداف باريس سان جيرمان ادينسون كافاني ونيام ردا سيلفا وماركوس كوريا وكيليان مبابي في الدقائق 10 و40 و74 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بينما سجل هدف ريد ستار الوحيد ماركو جوبيليجيتش في الدقيقة 56 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد ريد ستار عند أربع نقاط في قاع الترتيب ليودع منافسات البطولة.

واقتنص فريق بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على ملعب مضيفه موناكو الفرنسي 2 /صفر.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل اتلتيكو مدريد مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي سلبيا.

وتصدر دورتموند المجموعة الولى برصيد 13 نقطة حيث تساوى مع اتلتيكو في رصيد النقاط لكنه تفوق على غريمه الإسباني في المواجهات المباشرة.

وضمن دورتموند واتلتيكو منذ فترة التأهل لدور الستة عشر لكن الصراع بينهما كان ينحصر على صدارة المجموعة.

وعلى ملعب لويس الثاني سجل المدافع البرتغالي رافاييل جوريرو هدفي الفوز لدورتموند في الدقيقتين 15 و88.

وحقق فريق بورتو البرتغالي فوزا معنويا على مضيفه جالطة سراي التركي 3 /2 في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة ذاتها فاز شالكه الألماني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1 /صفر.

وضمن بورتو التأهل لدور الستة عشر قبل عدة جولات وبالتالي فإن نتيجة مباراة اليوم كانت بمثابة تحصيل حاصل.

ورفع بورتو رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 16 نقطة وتوقف رصيد جالطة سراي عند أربع نقاط في المركز الثالث لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

كما تأهل شالكه لدور الستة عشر منذ الجولة قبل الماضية ولكن الفريق نجح في تحقيق الفوز على لوكوموتيف اليوم في مباراة تحصيل حاصل.

ورفع شالكه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وسجل بورتو مسيرة مذهلة في النسخة الحالية لدوري الأبطال حيث حقق فوزه الخامس على التوالي منذ تعادله مع شالكه في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وسبق لبورتو التتويج باللقب القاري مرتين من قبل عامي 1987 و2004.

وتقدم البرازيلي فيليبي بهدف لبورتو في الدقيقة السابعة ثم أضاف المالي موسى ماريجا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42 قبل أن يختتم البرتغالي سيرجيو اوليفيرا التسجيل في الدقيقة 57.

وسجل الجزائري سفيان فيجولي الهدف الأول لجالطة سراي من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وأضاف السويسري إرين ديرديوك الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي جيلسنكيرشن، سجل أليساندرو شوبف هدف الفوز لشالكه في الوقت بدل الضائع للمباراة.