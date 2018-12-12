صلاح يواصل التوهج بـ8 أرقام جديدة أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل هدف الفوز في نابولي الإيطالي، بختام دور المجموعات للمسابقة القارية.

ويدين الريدز بالفضل في التأهل إلى صلاح، حيث نجح صاحب الـ26 عامًافي إيداع الكرة داخل شباك الحارس ديفيد أوسبينا بعد مراوغة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

ونستعرض أبرز الأرقام التي حققها الملك المصري في المباراة:

- عادل صلاح رقم أيان راش، وأصبح النجم المصري ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا، فيما يحتل ستيفن جيرارد صدارة الهدافين بـ30 هدفا.

- سجل صلاح ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات لعبهم على ملعب "آنفيلد" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

- سجل صلاح تسعة أهداف في تسع مباريات بدوري الأبطال في آنفيلد منذ انضمامه إلى ليفربول، فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) سجل أكثر بقميص الريدز في المسابقة.

- رفع صلاح رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 14 هدفًا مع ليفربول في أقل من 18 شهرًا، بينما أحرز البلجيكي إدين هازارد 14 هدفًا طوال مسيرته في المسابقة مع ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

- ساهم صلاح في 12 هدفًا في تسع مباريات مع ليفربول بدوري الأبطال، حيث سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

- شارك صلاح في 48 هدفًا خلال 38 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول على ملعب "آنفيلد"، حيث سجل 35 هدفًا وصنع 13 آخرين.

- دوّن صلاح الهدف الشخصي الثاني له في شباك نابولي، بعدما سبق له زيارة شباك الفريق الإيطالي موسم (2016-17) في الكالشيو، عندما كان لاعبا في صفوف روما.

- ساهم صلاح في 78 هدفًا خلال 75 مباراة مع ليفربول خلال جميع المسابقات منذ انضمامه للريدز، حيث سجل حتى الآن 57 هدفًا وصنع 21 آخرين، بواقع 42 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و14 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الرابطة.