نقل مباراة الزمالك بالكونفيدرالية لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقرر بشكل رسمي، نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، بدلا من ملعب بتروسبورت.

ويستضيف الزمالك، نظيره القطن التشادي، يوم السبت المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 (أ)، لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الجهات الأمنية طلبت نقل المباراة من ملعب بتروسبورت ليصبح في برج العرب، نظرا للحضور الجماهيري المتوقع للمباراة.

ومن المقرر أن يطرح مجلس إدارة نادي الزمالك، تذاكر المباراة يوم الخميس المقبل بالقاهرة والإسكندرية، بعد أن كان مقررا بيع التذاكر يوم الأربعاء بالقاهرة فقط.

الجدير بالذكر، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 ألاف مشجع لمباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفيدرالية الإفريقية.