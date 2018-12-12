رئيس الكاف يعلن إقامة السوبر الأفريقي في قطر

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أعلن شبكة قنوات "بي إن سبورت" أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قال إن قطر ستستضيف كأس السوبر الأفريقي والذي يقام بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية، أي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي.
ومن المعتاد أن يقام السوبرالأفريقي على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، أي هذا العام على ملعب رادس معقل فريق الترجي التونسي، بينما جاء قرار أحمد لأحمد ليقام السوبر الأفريقي لأول مرة خارج القارة السمراء.
وقالت قناة "بي إن سبورت" القطرية عبر صفحتها الرسمية "تويتر": "أحمد أحمد رئيس كاف أكد لها أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد صادقت على إقامة سوبر العام الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة".
وكان الترجي قد أصدر بيانًا أول أمس الأحد، يعلن خلاله تمسكه بإقامة السوبر في رادس، نافيا تلقيه أي خطابات رسمية من الاتحاد الأفريقي، لإخباره بنقله إلى الدوحة.
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