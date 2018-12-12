رسميا.. نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفدرالية لبرج العرب

الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

أوضحت إدارة الزمالك أنها فوجئت منذ قليل بقرار مفاجئ من الجهات الأمنية بنقل مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها السبت، من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.

وحضر كل من المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس ومحمد سويلم المدير التنفيذي الاجتماع الأمني

للمباراة مع الجهات الأمنية منذ قليل، لإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكن كان هناك إصرار على نقل المباراة لملعب برج العرب، رغم أن الزمالك طبع 10 آلاف تذاكره لإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وحاول مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية، إقناع الجهات الأمنية بإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكنها

باءت بالفشل وتم نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفي ظل القرار الأخير من الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك أمام القطن التشادي لملعب برج العرب تقرر طبع 10 آلاف تذكرة أخري وختم تذاكر اللقاء غدا الأربعاء، من قبل مديرية أمن الإسكندرية تمهيدا لطرحها للبيع صباح الخميس.

وسوف تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ ، الاول في مقر النادي ، والثاني في ستاد الإسكندرية ، والثالث في واحه خطاب ببرج العرب.