محمد صلاح يحطم ارقام جديدة في فوز ليفربول على نابولي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه إلى الدور القادم من دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدف الفوز في شباك مرمى نادي نابولي الإيطالي وساعد على صعود الريدز للدور القادم، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الأخير من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدف فريقه في الدقيقة ٣٢ من عمر اللقاء، بعد مجهود فردي منه ومراوغاته لمدافع نابولي كوليبالي ثم سدد الكرة بين أقدام حارس الفريق الخصم لتعلن الهدف الأول للريدز.

ورفع صلاح رصيد التهديفي بالبطولة إلى ٣ أهداف في ٦ مباريات، كما أن عادل رقم أسطورة ليفربول السابق و وصل للهدف الـ١٤ ببطولة

دوري الأبطال.

وسجل صلاح ٩ أهداف في أخر ٩ مباريات على ملعب أنفيلد ببطولة دوري الأبطال، كما أنه ساهم في 48 هدفا في 38 مباراة في جميع المسابقات لليفربول في الأنفيلد ٣٥ هدف وصنع ١٣.

وبتلك النتيجة ودع نابولي بطولة دوري الأبطال وذهب إلى الدوري الأوروبي، بينما صعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي للدوري القادم بعد تصدره المجموعة وليفربول لدور ١٦، أما النجم الأحمر الصربي فقد ودع بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.