شاهد.. توتنهام يخطف تعادل قاتل من برشلونة في دوري ابطال اوروبا

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خطف توتنهام هوتسبير تعادل قاتل في الدقائق الأخيرة من برشلونة بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كامب نو، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف برشلونة في الدقيقة 7، بعد مجهود فردي أثمر عن وصوله إلى مرمىالفريق الإنجليزي، ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع معلناً عن أول الاهداف.
وحاول توتنهام هوتسبير إدراك التعادل على الاقل من أجل الحفاظ على حظوظه بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة.
وكاد البرازيلي كوتينيو أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ولكن القائم
وانقذ ذلك التعادل فريق توتنهام من الخروج من دوري الابطال، بعد ان ارتفع رصيده إلى 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ 14 نقطة، ومتفوقاً على انترميلان الذي تعادل مع ايندهوفن بدوره ويملك 8 نقاط، ليتأهل الفريق الانجليزي بفارق الاهداف.
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