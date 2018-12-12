شاهد.. توتنهام يخطف تعادل قاتل من برشلونة في دوري ابطال اوروبا

لاعبي توتنهام

كتب - عادل أبو الفضل

خطف توتنهام هوتسبير تعادل قاتل في الدقائق الأخيرة من برشلونة بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كامب نو، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الفرنسي عثمان ديمبلي هدف برشلونة في الدقيقة 7، بعد مجهود فردي أثمر عن وصوله إلى مرمى

الفريق الإنجليزي، ليضع الكرة في الشباك بشكل رائع معلناً عن أول الاهداف.

وحاول توتنهام هوتسبير إدراك التعادل على الاقل من أجل الحفاظ على حظوظه بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وكاد البرازيلي كوتينيو أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة ولكن القائم

ينقذ الكرة، لترتد إلى توتنهما ويرسل هاري كين كرة عرضية أرضية يقابلها لوكاس مورا في الشباك معلناً عن هدف تعادل غالي للفريق الإنجليزي.

وانقذ ذلك التعادل فريق توتنهام من الخروج من دوري الابطال، بعد ان ارتفع رصيده إلى 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر بـ 14 نقطة، ومتفوقاً على انترميلان الذي تعادل مع ايندهوفن بدوره ويملك 8 نقاط، ليتأهل الفريق الانجليزي بفارق الاهداف.

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