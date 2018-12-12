شاهد.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى تخطي نابولي والتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

كتب - عادل أبو الفضل

قاد محمد صلاح فريق ليفربول إلى التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب انفيلد في الجولة السادسة من دور المجموعات بالبطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 عن

طريق محمد صلاح الذي استلم تمريرة رائعة من جيمس ميلنر قبل أن يرواغ كوليبالي، ويضعها من بين أقدام حارس مرمى نابولي بشكل رائع.

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول البحث عن أهداف اخرى لضمان مواصلة

مشواره في البطولة، وأهدر الريدز العديد من فرص التهديف وكان للسنغالي ساديو ماني نصيب الأسد من إهدار الفرص.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة متفوقاً على نابولي بفارق الأهداف فقط، ليتأهل الريدز برفقة باريس سان جيرمان متصدر المجموعة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

شاهد...هدف صلاح فى نابولى

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