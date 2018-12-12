بعد هدفه في نابولي.. محمد صلاح يُعادل إنجاز أسطورة ليفربول

كتب - عادل أبو الفضل

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول أرقامه المميزة، مع الفريق الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى نابولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الان، في دور المجموعان لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن محمد صلاح من احراز الهدف الأول

لليفربول في الدقيقة 34 من زمن الشوط الاول، بعد تمريرة من جيمس ميلنر ليتوغل في دفاع نابولي ويسدد الكرة بشكل رائع لتسكن شباك الفريق الايطالي.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف

الاوروبية مع ليفربول إلى 14 هدف، حيث أحرز 11 هدف في الموسم الماضي، و 3 أهداف بالموسم الحالي، ليعادل رقم إيان راش أسطورة الريدز.

وبذلك الرقم يصبح صلاح ثاني أفضل هداف لليفربول في البطولة الاوروبية، وباتت أمامه الفرصة لتخطي رقم راش مع استمرار الريدز في المنافسة بالبطولة.

شاهد...هدف صلاح فى نابولى