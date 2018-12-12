بعد هدفه في نابولي.. محمد صلاح يُعادل إنجاز أسطورة ليفربول

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول أرقامه المميزة، مع الفريق الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى نابولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الان، في دور المجموعان لدوري أبطال أوروبا.
وتمكن محمد صلاح من احراز الهدف الأوللليفربول في الدقيقة 34 من زمن الشوط الاول، بعد تمريرة من جيمس ميلنر ليتوغل في دفاع نابولي ويسدد الكرة بشكل رائع لتسكن شباك الفريق الايطالي.
ووصل رصيد صلاح من الأهداف
وبذلك الرقم يصبح صلاح ثاني أفضل هداف لليفربول في البطولة الاوروبية، وباتت أمامه الفرصة لتخطي رقم راش مع استمرار الريدز في المنافسة بالبطولة.
شاهد...هدف صلاح فى نابولى
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