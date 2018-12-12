ركلات الجزاء تطيح بالإسماعيلي خارج بطولة كأس زايد

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أطاحت ركلات الجزاء الترجيحية بفريق الإسماعيلي، من دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الهزيمة من الرجاء المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، بملعبالمركب الرياضي محمد الخامس.
إنتهى لقاب إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال، بالتعادل السلبي بين الفريقين في المغرب، وهى
تمكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي من التصدي لركلة الرجاء الأولى، ولكن أهدر حسني عبد ربه و طارق طه ضربتي جزاء، لتحسم المباراة لصالح الفريق المغربي بنتيجة 4-2.
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