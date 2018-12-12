شاهد.. هدف ديمبلي يمنح برشلونة التقدم على توتنهام في الشوط الأول

- 1/2
- 2/2
ديمبليكتب - عادل أبو الفضل
تقدم برشلونة بهدف دون رد على توتنهام، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو،في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.
جاء الهدف في وقت مبكر من الشوط الاول عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد مجهود فردي توجه بإحراز أول الأهداف في الدقيقة 7.
شاهد الهدف :
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