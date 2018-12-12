شاهد.. ليفربول يتقدم على نابولي بهدف محمد صلاح العالمي في الشوط الأول

محمد صلاح أثناء تسجيل الهدف

كتب - عادل أبو الفضل

تمكن محمد صلاح من حسم الشوط الأول في مباراة ليفربول ونابولي، بالتقدم لصالح الريدز بهدف نظيف، في المباراة المقامة الان على ملعب انفيلد، في إطار مباريات الجولة الاخيرة لدور

المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

ساد الحذر في الشوط الاول من المباراة خاصة مع صعوبة اللقاء، ورغبة كل منهما في الحفاظ على

فرصته في التأهل للدوري التالي من الشامبيونز ليج.

وفي الدقيقة 34 من إختراق من الجهة اليمنى تمكن محمد صلاح، من المرور عبر دفاعات نابولي والتسديد في المرمى معلناً عن أول أهداف اللقاء لينفجر ملعب انفيلد باسم صلاح.

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