باريس سان جيرمان يكتسح ريد ستار

دك باريس سان جيرمان مرمى مضيفه ريد ستار بلجراد وهزمه بنتيجة 4-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال أوروبا.



سجل رباعية سان جيرمان إدينسون كافاني ونيمار جونيور وماركينيوس وكيليان مبابي 10 و40 و74 و92 بينما أحرز ماركو جوبيليتش الهدف الوحيد للصرب بالدقيقة 56.



ضرب العملاق الفرنسي أكثر من عصفور بحجر واحد بضمان التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، خلفه ليفربول 9 نقاط متفوقا على نابولي الذي جمع نفس العدد من النقاط، بينما بقى الفريق الصربي في ذيل الترتيب بأربع نقاط، وسقط للمرة الأولى بمعقله أوروبيا هذا الموسم.



سارت المباراة في اتجاه مرمى الفريق الصربي طوال الشوط الأول منذ بدايته لنهايته، حيث حاول كيليان مبابي اختراق الدفاع أكثر من مرة، ونجح بعد مرور 10 دقائق في دخول منطقة الجزاء، ليمرر إلى إدينسون كافاني مسجلا الهدف الأول في وقت مثالي.



فرض العملاق الباريسي سيطرته التامة على اللقاء، ووصل إلى مرمى ميلان بوريان حارس ريد ستار الذي تصدى لمحاولات خطيرة من ماركو فيراتي ونيمار، بينما مرت تسديدة قوية لآنخيل دي ماريا بجوار القائم الأيسر.



أما ريد ستار فلم تكفيه انطلاقات لاعب وسطه الألماني ماركو مارين، بينما أضاع نابوهان الفرصة الوحيدة بتسديدة فوق عارضة جيانلويجي بوفون.



قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، انطلق مبابي بهجمة مرتدة ولعب كرة بينية رائعة لنيمار الذي راوغ وخدع الحارس الصربي قبل أن يسدد بمهارة في المرمى مسجلا الهدف الثاني، بعدها انطلق مبابي مجددا في الجهة اليسرى، ولكنه سدد في الشباك من الخارج ليهدر فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثالث.



دخل الفريق الباريسي الشوط الثاني بأعصاب هادئة واسترخاء شديد، ليمنح الفرصة لمنافسه للانقضاض عليه في أول 10 دقائق، حيث أضاع بن نابوهان وماركو مارين فرصتين خطيرتين، قبل أن يقابل ماركو جوبيليتش كرة عرضية من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة في شباك بوفون ليقلص ريد ستار الفارق.



أدرك لاعبو سان جيرمان خطورة الموقف، وتحركوا للأمام لتهديد مرمى الفريق الصربي، إلا أن الحارس بوريان تصدى لكرة خطيرة لتيلو كيرير وتسديدة أخرى من مبابي، وضربة رأس لكافاني فوق العارضة.



طمع المدرب الصربي في اللقاء بإجراء تبديلين لتنشيط الهجوم بإشراك ريتشموند بواكي ولورينزو إيبيسيلو مكان بافكوف وسيميتش، إلا أن الصدمة جاءت بعد دقيقتين فقط بركلة حرة نفذها دي ماريا، وارتقى لها ماركينيوس برأسه ليسجل الهدف الثالث.



انهارت معنويات فريق ريد ستار، وبدا مستسلما للخسارة، في الوقت الذي مال نجوم بي إس جي للفردية بتسديدة لنيمار فوق العارضة وأخرى لكافاني بعيدا عن القائم الأيمن، بينما دفع توماس توخيل بورقته الأولى من البدلاء بإشراك أدريان رابيو مكان فيراتي بحلول الدقيقة 83، بعدها بخمس دقائق شارك جوليان دراكسلر مكان دي ماريا، بينما لعب ديان يوفيليتش مكان ماركو مارين.



احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، ضاعف خلالها الضيوف جراح الفريق الصربي بتمريرة من نيمار، ذهبت إلى مبابي ليسدد بقوة في الشباك محرزا الهدف الرابع.

*موقع كورة

