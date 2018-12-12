توتنهام يقتنص بطاقة التأهل بتعادل ثمين مع برشلونة

اقتنص توتنهام تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة بنتيجة (1-1)، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو".



وسجل هدف برشلونة ديمبيلي في الدقيقة 7، بينما سجل هدف توتنهام لوكاس مورا في الدقيقة 85.



وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 14، في صدارة الترتيب، ويرفع توتنهام رصيده للنقطة 8، في الوصافة ويتأهل الإنجليز برفقة الإسبان لدور الـ16.



دخل الضيوف المباراة بإصرار واضح على التسجيل، ولعبوا بضغط شديد ولكن دون أي خطورة على مرمى البارسا.

ونجح الفرنسي عثمان ديمبيلي في قطع الكرة من سيسوكو لاعب توتنهام في خط الوسط وانطلق بسرعته وراوغ دفاعات السبيرز وسدد كرة على يمين الحارس لوريس، ويمنح البارسا التقدم في الدقيقة 7.



وحاول فيليب كوتينيو مضاعفة النتيجة لبرشلونة، حيث انطلق من على الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها الحارس لوريس في الدقيقة 12.



وأول محاولة خطرة لتوتنهام، انطلق داني روز على الجبهة اليسرى للبارسا، وأرسل كرة عرضية فشل الكوري سون في تسديدها في الشباك حيث مرت الكرة من أمامه برعونة في الدقيقة 29.



وتألق الحارس الهولندي سيلسين في الدقيقة 31، حيث تصدى لتسديدة من سون، حيث انفرد الأخير بحارس البارسا.



وواصل سون بحثه عن هدف التعادل، حيث سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، على يمين سيلسين ولكن تصدى لها الهولندي في الدقيقة 37.



وحاول قائد برشلونة في المباراة إيفان راكيتيتش مضاعفة النتيجة، وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس السبيرز هوجو لوريس بسهولة في الدقيقة 43.



وانطلق البرازيلي فيليب كوتينيو وراوغ دفاع توتنهام وسدد كرة قوية تصدى لها القائم في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، بأولى أوراقه في المباراة، حيث دفع بسيرجيو بوسكيتس بدلا من إيفان راكيتيتش.



وضغط السبيرز بقوة في الدقائق الأولى من الشوط، وحاول لاعبوه بعدة تسديدات تهديد مرمى البارسا، بأقدام إيركسن وديلي آلي.



وأهدر هاري كين فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، ولكن سدد الكرة بقوة أعلى مرمى سيلسين في الدقيقة 51.



ودفع ماوريسيو بوكيتينو بإريك لاميلا بدلا من بيترس، ولوكاس مورا بدلا من سون، وأشرك فالفيردي ميسي بدلا من منير الحدادي.



وحاول ديمبيلي تسجيل الهدف الثاني للبلوجرانا، حيث سدد كرة قوية مرت على يمين الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 61.



وأنقذ سيلسين برشلونة من هدف التعادل، حيث سدد لوكاس مورا كرة رأسية قوية على يمين الهولندي في الدقيقة 74.



وأشرك فالفيردي آخر أوراقه في المباراة، بالدفع بدينيس سواريز بدلا من المتألق عثمان ديمبيلي، وعلى الجانب الآخر أشرك بوكيتينو لورنتي بدلا من وينكس.



وواصل القائم معاندة البرازيلي فيليب كوتينيو، وللمرة الثانية يتصدى لتسديدة لاعب برشلونة في الدقيقة 82.



واقتنص البرازيلي لوكاس مورا هدف التعادل للسبيرز في الدقيقة 85، بعد تمريرة سحرية من هاري كين.



وأهدر داني روز فرصة تسجيل الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة، حيث تلقى كرة أمام المرمى ولكن سددها بقوة بعيدا عن الشباك في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

*موقع كورة

