إنتر ميلان يودع دوري الأبطال

تعادل إنتر ميلان مع ضيفه اَيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، في ختام مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليودع النيراتزوري البطولة وينتقل إلى الدوري الأوروبي.



سجل هيرفينج لوزانو، هدف اَيندهوفن بالدقيقة 13، بينما سجل ماورو إيكاردي، هدف إنتر ميلان بالدقيقة 73.



وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 8 نقاط بالمركزالثالث بالمجموعة الثانية، بالتساوي مع توتنهام، الذي تأهل للدور المقبل بفارق الأهداف، وارتفع رصيد اَيندهوفن إلى نقطتين بالمركز الرابع.



أولى المحاولات جاءت بالدقيقة 4 بعد محاولة من كوادو أسامواه في الناحية اليسرى، مررها أمام مرمى اَيندهوفن، لم تجد أية متابعة لتخرج بجانب المرمى.



وفي الدقيقة 6، منع القائم الأيمن لاَيندهوفن، هدف مؤكد لإنتر ميلان، بعد عرضية مميزة من أمام منطقة الجزاء، سددها بيريسيتش برأسية ارتطمت بالقائم.



ومن خطأ فادح لكوادو أسامواه، حصل ستيفن بيرجوين، على الكرة في الناحية اليسرى، ومرر الكرة أقصى اليمين إلى هيرفينج لوزانو الخالي تمامًا من الرقابة، ليسجل هدفًا على عكس مجريات المباراة، بالدقيقة 13.



وعاد أسامواه لخطأ اَخر في الدقيقة 15، لتصل الكرة إلى لوك دي يونج وينفرد بهاندافيتش، قبل أن ينجح الأخير في التصدي لتصويبته.

وكاد المدافع ساينسبري، أن يسجل هدفًا عن طريق الخطأ بمرماه، بعد تصويبة بوليتانو من خارج المنطقة، ارتطمت برأس ساينسبري لتمر بجوار القائم إلى ركنية.



وتصدى هاندانوفيتش لتصويبة بيرجوين، القوية من خارج المنطقة بالدقيقة 39، وأبعدها إلى ركنية.



إيكاردي كاد أن يتعادل للنيراتزوري بالدقيقة 47، بعد تصويبة يسارية من مسافة قريبة من ماورو إيكاردي، تصدى لها جروين زويت، حارس اَيندهوفن ببراعة وأبعدها لركنية.



وسدد بوليتانو تصويبة قوية من على حدود المنطقة بالدقيقة 53، أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.



وأجرى سباليتي أولى تبديلاته في الدقيقة 56 بخروج كاندريفا ونزول كيتا بالدي بدلاً منه.



وأهدر بورخا فاليرو، فرصة سهلة بطريقة غريبة بعد تهيئة للكرة من قبل إيكاردي إلى فاليرو أمام منطقة الستة ياردة، ليسددها فاليرو ضعيفة في يد الحارس، بالدقيقة 59.



وسدد ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان، تصويبة رأسية بالدقيقة 66، أمسكها جروين زويت على حدود المنطقة.



ونجح ماورو إيكاردي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 73، بعد عرضية متقنة من ماتيو بوليتانو، وسط تحرك رائع من إيكاردي خلف المدافع ليسجل هدف التعادل في زاوية صعبة بمرمى اَيندهوفن.



ومن عرضية إيفان بيريسيتش في الدقيقة 92، سدد كيتا بالدي رأسية ضعيفة وصلت سهلة إلى يد الحارس.

*موقع كورة

