ليفربول يتأهل لثمن النهائي بفوز مثير على نابولي

استطاع فريق ليفربول أن يحقق فوزًا مهمًا على نابولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب آنفيلد.



استطاع محمد صلاح أن يحرز هدف ليفربول الأول في المباراة بالدقيقة 34، ليرتفع رصيد ليفربول إلى تسع نقاط بالتساوي مع نابولي ولكنه يصعد على حساب النادي الإيطالي بفضل فارق الأهداف.



حتى الدقيقة السابعة لم تكن هناك أي خطورة من الفريقين، حتى عرضية روبرتسون لمحمد صلاح خلف المدافعين، ولكن النجم المصري فشل في احتواء الكرة لتصل سهلة إلى الحارس أوسبيا.



ليرد نابولي في الدقيقة الثامنة عن طريق عرضية من ميرتينز إلى هامسيك على حدود منطقة الجزاء، ولكن قائد نابولي سددها فوق عارضة الحارس أليسون، ليرد ليفربول بعرضية من آرنولد على رأس ميلنر، ولكنه يسددها فوق عارضة أوسبينا.



وفي الدقيقة 22 أحرز ليفربول هدف لغاه الحكم بداعي التسلل، بعد عرضية من آرنولد لماني، ولكن النجم السنغالي كان في موقف تسلل، ليعود هيندرسون بتسديدة لليفربول في الدقيقة 33 من خارج منطقة الجزاء، ولكنه تذهب بجانب القائم الأيسر لنابولي.



وتمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز هدف ليفربول الأول في المباراة بالدقيقة 34، بعد تمريرة من ميلنر، استطاع صلاح أن يتخلص من ماريو روي، ثم المرور من كوليبالي ليخضع أوسبيا ويسدد الكرة من بين قدميه في شباك نابولي.



وحاول فابيان رويز أن يرد لنابولي في الدقيقة 35، ولكن التسديدة ذهبت سهلة في يد أليسون، لتستمر المباراة حتى نهاية الشوط الأول بحفاظ ليفربول على التقدم.



ومع بداية الشوط الثاني سيطر ليفربول على المباراة وكان أول تهديد من ريدز في الدقيقة 48 بعد عرضية من صلاح لفينالدوم الذي حاول تسديدها من مرة واحدة، ولكنها تذهب بعيدة عن مرمى نابولي.



وكاد صلاح نفسه أن يعاود التسجيل في الدقيقة 50، بعد تمريرة من فيرمينو، وحاول صلاح تسديدة الكرة في الزاوية القريبة، ولكنها خرجت بجانب القائم لضربة مرمى.



وقام نابولي بأول محاولة في الشوط الثاني، من ركنية نفذها فابيان رويز في الدقيقة 57 على رأس راؤول ألبيول سهلة في يد أليسون، ليرد ليفربول في نفس الدقيقة عن طريق عرضية آرنولد على رأس فيرمينو سهلة في يد أوسبيا.



ويعود ليفربول بمحاولة جديدة عن طريق هيندرسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ولكن أوسبينا ينجح في التصدي للكرة، ويظهر ميلنر في الدقيقة 62 باختراق من الجبهة اليسرى بالتعاون مع ماني، وتسديدة بجانب القائم الأيسر لنابولي.



وحاول نابولي أن يقوم بالخطورة على مرمى ليفربول في الدقيقة 73 بعد عرضية من ميليك أرضية لزيلينيسكي الذي سددها بعيدة عن مرمى أليسون.



ليرد محمد صلاح في الدقيقة 74 بأخطر هجمة لليفربول في الشوط الثاني، بعد تمريرة من فيرمينو لينفرد صلاح ويمر من الحارس أوسبينا، ولكن الكرة تبتعد عن المرمى، ويحاول صلاح تسديدها من فوق الحارس، ولكن أوسبينا يخرجها بطريقة رائعة.



وفي الدقيقة 77 وفي هجمة مرتدة لليفربول، صلاح يمرر لروبرتسون الذي يرسلها عرضية لماني أمام المرمى، ويسددها في اتجاه المرمى، ولكن أوسبينا يتألق ويمنع الهدف الثاني.



وكانت الكرة الأخطر لنابولي في الدقيقة 79، بعد انطلاقة من انسيني وأرسل عرضية أرضية لكاليخون ولكن الإسباني أطاح بالكرة فوق المرمى، وأهدر ماني فرصة غريبة لليفربول في الدقيقة 87، بعد عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن النجم السنغالي أطاح بها فوق المرمى بطريقة غريبة.



وكاد إنسيني أن يستغل تشتيت أرنولد الخاطىء في الدقيقة 89، ولكن تسديدة المهاجم الإيطالي بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع تصدى أليسون لهدف محقق لنابولي من المهاجم البولندي ميليك، ليحافظ على آمال فريقه في التأهل.



وفشل ماني في إحراز الهدف الثاني لليفربول بعد انفراده بأوسبينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، قبل أن صفر حكم المباراة معلنًا تأهل الريدز إلى دور الستة عشر.

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