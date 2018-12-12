رياضة | توتنهام يتأهل لدور ال16 بتعادل إيجابي مثير أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يتأهل لدور ال16 بتعادل إيجابي مثير أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعادل مع نادي برشلونة الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة للبارسا، بينما تعادل نادي توتنهام عن طريق البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتأهل نادي توتنهام إلى الدور القادم بعد احتلاله وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد المتصدر نادي برشلونة برصيد 14 نقطة.

وأطاحت تلك النتيجة بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بسبب مواجهة المباشرة بين ناديي توتنهام والفريق الإيطالي، والتي تعد في صالح الفريق الإنجليزي.