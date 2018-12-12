رياضة | عاجل.. أول رد من الزمالك بعد قرار نقل مباراته الإفريقية لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من الزمالك بعد قرار نقل مباراته الإفريقية لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت إدارة الزمالك ، بأنها فوجئت منذ قليل بقرار الجهات الأمنية بنقل مباراة الفريق أمام القطن التشادى في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية ، المقرر لها السبت ، من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية .

عاجل.. أول رد من الزمالك بعد قرار نقل مباراته الإفريقية لبرج العرب

وحضر كل من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس ومحمد سويلم المدير التنفيذي الاجتماع الأمني للمباراة مع الجهات الأمنية منذ قليل، لإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكن كان هناك إصرار على نقل المباراة لملعب برج العرب ، رغم أن الزمالك طبع 10 آلاف تذاكره لإقامة المباراة على ملعب بتروسبورت .

وحاول مسؤولو الزمالك خلال الساعات الماضية ، إقناع الجهات الأمنية بإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت لكنها باءت بالفشل وتم نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفى ظل القرار الأخير من الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك أمام القطن التشادي لملعب برج العرب، تقرر طبع عشرة آلاف تذكرة أخرى وختم تذاكر اللقاء اليوم الأربعاء، من قبل مديرية أمن الاسكندرية تمهيدا لطرحها للبيع صباح الخميس .

وسوف تباع تذاكر المباراة بداية من صباح الخميس من خلال 3 منافذ ، الأول في مقر النادي، والثاني في ستاد الاسكندرية، والثالث في واحة خطاب ببرج العرب.