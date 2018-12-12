رياضة | مدرب العين الاماراتي يحفز لاعبيه قبل مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب العين الاماراتي يحفز لاعبيه قبل مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على لاعبيه بضرورة نسيان أي نتائج قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية غدا الأربعاء بمواجهة تجمع العين مع تيم ولنجتون النيوزيلندي على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال زوران في مؤتمر صحفي: "لا أحب الحديث عن المباريات السابقة سواء كان ذلك بعد خسارتنا من الوصل في الدوري مؤخراً، وكذلك ما قدمه فريق الجزيرة في المونديال السابق وأنه علينا أن نركز فيما سيقدمه العين اعتباراً من الغد مع الاستمتاع بهذا الحدث الكبير".

وواصل: "علينا أن نقدم مستوى مقنع في المونديال ونلعب بشكل يرضي طموحات الجماهير الإماراتية، بدون شك نفتقد لجهود بعض اللاعبين بسبب الاصابة، ولكن ما لدينا من لاعبين لديهم القدرة على تقديم الأفضل والمستوى المتميز للعين".

وحول منافسه النيوزيلندي قال زوران: "المباراة لن تكون سهلة كما يحاول البعض تصويرها، من خلال مشاهدتي لفريق تيم ولنجتون فهو يمتلك هجوما جيدا، وعلينا الحذر الكامل من خطورته ، خاصة وأنني شاهدت العديد من المباريات، ستعتمد خطتنا على غلق الطرق المؤدية إلى مرمانا وسنحاول إيقاف إيقاف مصادر خطورتهم".

وأشار بقوله: "شرحت للاعبين نقاط الضعف بالفريق المنافس ونحن قادرون على استغلال هذه النقاط لتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة".