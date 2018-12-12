رياضة | بالفوز على نابولي.. محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفوز على نابولي.. محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.