رياضة | رئيس الأهلي السعودي يتكفل بتذاكر الجماهير أمام الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأهلي السعودي يتكفل بتذاكر الجماهير أمام الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تكفل ماجد النفيعي رئيس النادي، بتذاكر مباراة فريقه أمام الشباب، السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة 13 من دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لبيان صادر عن النادي الغربي، فإن هذه الخطوة جاءت تقديراً من رئيس النادي للجماهير الأهلاوية التي ظلت تساند الفريق في كافة البطولات التي يشارك فيها.

وأكد النفيعي أن إدارته حريصة على توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق الوفية.