رياضة | نفاذ تذاكر مباراة الهلال وأُحد بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نفاذ تذاكر مباراة الهلال وأُحد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "ملاك" الرياضية، المشغل والمسوق لنادي أحد السعودي، اليوم الثلاثاء، عن نفاد جميع تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال غداً الأربعاء، من نقاط البيع.

ومن المقرر أن يواجه أحد، متصدر الدوري ضمن الجولة 11 "المؤجلة" والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية .

ويتسع ملعب المباراة لحوالي الـ.25000 ألف متفرجاً، وهو ملعب متعدد الاستخدامات ، ويتخذه نادي أحد ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز مقراً له في مواجهة الفرق الأخرى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبقية البطولات التي يشارك فيها.

وقد وصلت بعثة الفريق الأزرق العاصمي إلى المدينة المنورة اليوم عقب انتهاء التدريب الختامي للمباراة.